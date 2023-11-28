Покер Бостону — пример Овечкину: как россияне ставили рекорды в НХЛ

Фото: Jay LaPrete/AP/TASS

«Коламбус Блю Джекетс»: Дмитрий Воронков, Егор Чинахов

Четыре российских хоккеиста из «Коламбус Блю Джекетс» установили уникальное достижение, отличившись по разу в игре регулярного чемпионата НХЛ против «Бостон Брюинз». Такого с игроками из России не случалось раньше ни разу в истории лиги. NEWS.ru — подробнее об этом рекорде, а также о других знаковых достижениях наших соотечественников в сильнейшей лиге мира.

Россияне помогли «Коламбусу» обыграть фаворита лиги

«Блю Джекетс» в нынешнем сезоне пока выступают не очень удачно и идут на предпоследнем, 15-м месте в Восточной конференции. «Бостон» в той же конференции делит лидерство с «Нью-Йорк Рейнджерс», поэтому считался безусловным фаворитом противостояния с «Коламбусом». Однако аутсайдер одержал уверенную победу при прямом участии четверых российских хоккеистов. К началу третьего периода Дмитрий Воронков, Иван Проворов, Егор Чинахов и Кирилл Марченко забросили по шайбе и создали «Блю Джекетс» комфортное преимущество. В оставшееся время «Бостон» дважды поразил ворота соперника, но пропустил еще один гол. Четыре россиянина, отличившиеся в одном матче НХЛ за одну команду, — это случилось впервые в истории. Четыре гола в одной игре — в спорте это называется «покер».

«Это действительно здорово. Хорошая память для нас, всех русских ребят. Но самое главное — сегодняшняя победа. Если бы все русские ребята забили, а мы не выиграли, ничего весёлого в этом бы не было», — заявил Марченко после матча «Чемпионату».

Панарин установил клубный рекорд «Рейнджерс»

Нынешний сезон складывается для форварда «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина очень удачно. Россиянин забросил 11 шайб и сделал 19 результативных передач в 20 матчах, установив клубный рекорд. Прежде никому в XXI веке в составе «Рейнджерс» не удавалось набирать 30 очков в 20 первых играх.

При этом в стартовых 15 встречах нынешнего сезона Панарин не уходил с площадки без набранных очков. Это позволило ему установить еще один клубный рекорд, а также стать лучшим по этому показателю среди россиян. Предыдущее достижение — 14 результативных матчей подряд — принадлежало нынешнему главному тренеру минского «Динамо» Дмитрию Квартальнову.

Фото: Tony Gutierrez/AP/TASS Артемий Панарин

Капризов побил множество рекордов «Миннесоты»

Форвард Кирилл Капризов выступает за «Миннесоту Уайлд» сравнительно недавно, но уже успел переписать целый ряд клубных достижений. Пока главное из них было установлено в апреле 2022 года, когда россиянин стал лучшим в истории команды по количеству набранных очков в одном регулярном чемпионате — 85 (39 голов и 46 передач). В итоге Капризов завершил тот сезон со 108 очками и установил мощный ориентир для всех будущих поколений игроков «Уайлд».

Кроме того, совсем недавно Капризов установил клубный рекорд «Миннесоты» по продолжительности голевой серии в матчах с одним соперником, поразив ворота «Колорадо Эвеланш» в шестой игре подряд. На счету Капризова рекорд среди всех россиян в НХЛ по количеству голов в первом раунде плей-офф (7 шайб), он также стал первым игроком «Миннесоты», кому удалось оформить хет-трик в играх на вылет.

Овечкин — рекордсмен по голам в НХЛ за одну команду

Пожалуй, лучший российский игрок в истории лиги продолжает погоню за вечным рекордом Уэйна Гретцки, который забросил 894 шайбы в регулярных чемпионатах. До этой отметки Овечкину остается 67 шайб, но вот по количеству голов в НХЛ за одну команду форвард давно превзошел и канадца, и других конкурентов. Овечкин всю заокеанскую карьеру выступает только за «Вашингтон», никому не удавалось 827 раз отличаться в составе одного клуба. Гретцки по этому показателю не входит даже в тройку, а вслед за Овечкиным расположились Горди Хоу (786 шайб) и Стив Айзерман (692).

Кроме того, Овечкин уверенно лидирует по количеству шайб в овертаймах матчей регулярного чемпионата (25), голам в большинстве (327) и шайбам в выездных матчах регулярных чемпионатов (421). Но хочется верить, что покорение главного рекорда впереди.

Фото: Tony Gutierrez/AP/TASS Александр Овечкин (слева)

Ковальчуку нет равных в НХЛ по реализованным буллитам

Олимпийский чемпион в составе сборной России Илья Ковальчук провел продолжительный отрезок карьеры в НХЛ. Форвард выступал за пять разных клубов, некоторые сезоны проводил сверхрезультативно, но уникальным достижением отметился в составе «Нью-Джерси Дэвилз» в сезоне-2011/12. Россиянину удалось реализовать 11 буллитов в послематчевых сериях, что стало рекордом лиги, который до сих пор не побит. Интересно, что для 11 голов нападающему потребовалось всего 14 попыток. Семь из 11 успешных буллитов Ковальчука стали для его команды победными.

Два российских вратаря являются рекордсменами НХЛ

В истории НХЛ были не только яркие полевые игроки из России, но и множество крутых вратарей. Двум из них удалось стать рекордсменами лиги. Евгений Набоков на пару с канадцем Мартином Бродо делит лидерство по количеству регулярных чемпионатов, в которых голкиперу удалось выиграть больше 40 матчей. У обоих легендарных вратарей в активе по четыре таких сезона.

Бродо также был обладателем рекорда по количеству послематчевых буллитов в одном регулярном чемпионате, канадец 61 раз выходил на дуэль с игроками соперника. Однако это достижение в сезоне-2009/10 перекрыл россиянин Сергей Брызгалов, который за 13 серий был вынужден 62 раза отражать буллиты.

Фото: Bob Fina/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Евгений Набоков

Самый быстрый гол в истории лиги забил россиянин

Выступавший за «Баффало Сейбрз» Александр Могильный в декабре 1991 года уже на пятой секунде матча против «Торонто Мэйпл Лифс» отметился заброшенной шайбой. Россиянин обокрал защитника и открыл счет. До него на пятой секунде отличались только три хоккеиста, а вот после гола Могильного так рано не удавалось забрасывать шайбы никому в НХЛ.

В следующем сезоне Могильный записал на свой счет целых 76 голов, поделил первое место в списке снайперов с финном Теему Селянне и установил абсолютный рекорд по этому показателю среди россиян. Кроме того, никому из игроков НХЛ больше не удавалось приблизиться к этой отметке. Лучшим снайпером в истории лиги после Могильного и Селянне в 1996 году с 69 голами стал Марио Лемье, а Овечкин в 2008-м отметился 65 шайбами.

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