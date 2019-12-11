12 декабря российская сборная матчем с командой Швеции на столичной арене в Парке Легенд стартует на втором этапе Евротура — Кубке Первого канала. В преддверии поединка с «Тре Крунур» хоккеисты национальной команды провели открытую тренировку и пообщались с журналистами, а руководство Федерации хоккея России (ФХР) и главный тренер сборной Алексей Кудашов ответили на вопросы на пресс-конференции. Причём вопросы касались не только самого турнира, но и других горячих тем.

Шипачёв сыграет с «армейскими» звёздами, два Ткачёва — в разных звеньях

Президент ФХР Владислав Третьяк сразу задал тон брифингу, назвав проводящийся с 1967 года турнир предновогодним праздником хоккея. И вспомнил, как ровно полвека назад, 3 декабря 1969 года, дебютировал в составе национальной сборной именно на этом турнире в Москве.

Во все времена на декабрьском турнире в составе нашей сборной традиционно играли все сильнейшие хоккеисты, потому что очень важно было победить на глазах у своих болельщиков. Вот и сейчас штаб российской команды собрал под её знамёна практически всех лучших на данный момент игроков, выступающих в Континентальной хоккейной лиге, — отметил Третьяк.

Также глава ФХР сделал акцент на том, что уже сейчас российская сборная наигрывается с прицелом на Олимпиаду-2022 в Пекине.

Хотя и есть проблески надежды, что игроки из НХЛ смогут принять участие в следующей Олимпиаде, но они очень слабы. Поэтому мы должны рассчитывать только на свои силы. И в этой связи ФХР очень большое внимание уделяет подготовке резерва, молодых игроков, — сказал Третьяк.

Главный тренер сборной Алексей Кудашов рассказал, что капитаном команды на Кубок Первого канала назначен форвард петербургского СКА Евгений Кетов, а его ассистентами стали одноклубник Антон Бурдасов, представитель омского «Авангарда» Вячеслав Войнов, а также московский «армеец» Никита Нестеров и столичный динамовец Вадим Шипачёв. Кстати, Шипачёв станет стержневым игроком первого звена национальной команды, судя по открытой тренировке: он занимался вместе со звёздными нападающими ЦСКА Кириллом Капризовым и Михаилом Григоренко.

Алексей Кудашов Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Отдельный вопрос наставнику сборной был задан о двух Владимирах Ткачёвых, получивших вызов в команду. Дело в том, что и нападающий казанского «Ак Барса», и форвард питерского СКА только что оправились от травм, пропустив по несколько матчей, и возникли сомнения, успели ли они набрать форму перед Кубком Первого канала.

Оба успели провести несколько игр за свои клубы, поэтому уже практически вышли на свой привычный уровень. Думаю, к матчам турнира они будут полностью готовы, — заявил Кудашов.

Если судить по открытой тренировке, пока тренерский штаб не намерен объединить двух тёзок и однофамильцев в одном звене. Ткачёв из Казани — Владимир Александрович — тренировался в связке с представителями СКА Андреем Кузьменко и Антоном Бурдасовым, а петербургский Ткачёв — Владимир Эдуардович — с игроком уфимского «Салавата Юлаева» Никитой Сошниковым и Богданом Якимовым из череповецкой «Северстали».

Так что если соберётесь в ближайшие дни на хоккей, будьте готовы различать двух Ткачёвых! Хотя кто сказал, что после проведённых тренерским штабом перестановок в тройках нападения оба Владимира не могут оказаться в одном атакующем сочетании?

При этом штаб сборной отметил, что состав команды мог быть ещё сильнее, если бы травмы разной степени тяжести не вывели из строя защитников Виктора Антипина и Артёма Зуба, нападающих Сергея Плотникова, Сергея Андронова и Дениса Зернова.

«Будем защищать все свои сборные»

Разумеется, не могло на брифинге обойтись без вопросов на злобу дня, касающихся санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) в адрес российских спортсменов на ближайшие четыре года. Владислав Третьяк ответил, что на данный момент ФХР и национальная сборная живут и работают в обычном режиме. По словам руководителя федерации, пока это лишь решение исполкома WADA, а в глобальном плане ещё ничего не решено. Акцент в ответе Третьяка был сделан на том, что Олимпийский комитет России никаким санкциям со стороны международных организаций не подвергался, никто его из международного олимпийского движения не исключал, а потому пока есть смысл продолжать работу в штатном режиме.

Владислав Третьяк Anton Belitsky/Global Look Press

Естественно, наша страна будет бороться за всех своих спортсменов. А что касается ФХР, мы готовы к сотрудничеству со всеми заинтересованными сторонами, у нас хорошие отношения с Международной федерацией хоккея (IIHF) и лично её президентом Рене Фазелем. В любом случае, будем защищать все свои сборные, — пообещал Третьяк.

Ещё один важный вопрос — судьба чемпионатов мира среди взрослых и молодёжи, которые в 2023 году должны будут принять соответственно Санкт-Петербург и Новосибирск. Не отберут ли их у России в связи с наложенными WADA санкциями? И как быть с флагом и гимном, которых могут лишить российские сборные на всех крупнейших турнирах?

Пока у нас никто ничего не отбирал. И на Кубке Первого канала играем в привычной форме, и по предстоящему через пару недель молодёжному первенству мира никаких ограничений не было. Давайте дождёмся решений международных организаций. По поводу проведения в России чемпионатов мира свой вердикт должен вынести исполком IIHF. Но пока ситуация такая, что наши чемпионаты мира у нас никто не отнимал, — заявил Третьяк.

«Ларионов и Хабибуллин хотят помочь нашему хоккею»

Что касается будущего самого декабрьского турнира в Москве, руководители федерации и штаба сборной не исключили вероятности, что состав участников может претерпеть изменения.

В олимпийский сезон — 2018 на нашем турнире играла сборная Канады. Сейчас постоянно ведём диалог с национальными федерациями, хотим расширить формат нашего турнира и вывести игры сборной на новый уровень. Есть разные варианты, и уже в следующем сезоне, думаю, мы сможем сделать наш турнир более привлекательным для зрителей, — пообещал первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг.

Также у руководителей отечественного хоккея поинтересовались, по какой причине в тренерский штаб молодёжной сборной России были включены знаменитые в прошлом хоккеисты Игорь Ларионов и Николай Хабибуллин.

Это опытные люди, которые в качестве игроков прошли многие испытания, в том числе и Олимпийские игры, и НХЛ. Мы только рады, когда специалисты такого высокого уровня хотят помочь нашему хоккею. Надеемся, что опираясь на их опыт, наши хоккеисты смогут добиться успеха на мировом первенстве, — выразил надежду Третьяк.

Ротенберг добавил, что сборная всегда стремится к максимальному результату и усиление штаба команды такими специалистами, как Ларионов и Хабибуллин, должно дать позитивный эффект.

Игорь Ларионов Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава штаба национальной сборной также напомнил, что в составе российской команды на Кубке Первого канала сыграют сразу девять олимпийских чемпионов Пхёнчхана-2018, есть в рядах команды и чемпионы мира.

Ни у одного из наших соперников подобного набора игроков и близко нет. Этим нужно гордиться. Но мы работаем над тем, чтобы у всех этих заслуженных мастеров была достойная смена, чтобы в сборную попадало как можно больше молодых талантливых ребят, — отметил Ротенберг.

В стартовый день Кубка Первого канала сборная России сыграет со Швецией, матч на арене в Парке Легенд начнётся в 20:00 по московскому времени. Два других участника турнира — сборные Чехии и Финляндии — в это же время встретятся в вынесенном поединке в чешском городе Пльзень.