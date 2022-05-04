Подозреваемого в убийстве 26-летнего российского хоккеиста арестовали Суд арестовал подозреваемого в убийстве российского хоккеиста Николая Шарова

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Суд арестовал подозреваемого в убийстве российского хоккеиста Николая Шарова, сообщает «Р-спорт» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Челябинской области. Ранее 35-летний житель посёлка Бреды Иван Разживина признался в убийстве 26-летнего хоккеиста.

Брединский районный суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде ареста на два месяца подозреваемому в убийстве хоккеиста местной команды, — говорится в заявлении правоохранительных органов.

Об убийстве хоккеиста стало известно 3 мая. Хоккеист был застрелен в ходе конфликта в баре в посёлке Бреды. В отношении Ивана Разживина возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Ранее сообщалось, что в центре Москвы было совершено убийство профессионального хоккеиста Романа Дидура. Инцидент произошёл на Николоямской улице 24 апреля.