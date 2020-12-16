Под шум трибун: как сборная России по хоккею открыла Кубок Первого канала

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17 декабря в Москве стартовал один из самых ожидаемых турниров по хоккею этой зимы — Кубок Первого канала. Домашний этап Евротура сборная России открыла матчем против национальной команды Швеции. Несмотря на то, что турнир проходит в ограниченных условиях, команду Валерия Брагина очень тепло встретили болельщики. Об атмосфере на «Парке легенд», рассказывает NEWS.ru.

Давно не виделись

Пандемия коронавируса внесла значительные коррективы в соревновательный календарь всех спортсменов. Хоккеисты в этой истории не стали исключением. Из-за отмены главного турнира этого года — чемпионат мира в Швейцарии, национальная команда России в рамках международных соревнований появлялась перед публикой всего несколько раз. Последний раз это произошло на первом этапе Евротура в ноябре. Однако на Кубке Карьяла нашу страну представляла молодёжная команда под руководство Игоря Ларионова. Стоит сказать, что команда небезуспешно справилась со своей задачей на турнире. Подопечные Ларионова обыграли финнов (6:2), шведов (2:1) и чехов (2:1) и в восьмой раз стали победителями Кубка Карьяла.

Теперь на домашнем этапе Евротура свою силу предстояло показать основной команде. Интерес к первому за долгое время появлению сборной России увеличивался в том числе и по той причине, что Кубок первого канала являлся дебютным турниром для Валерия Брагина, который в июне возглавил национальную команду.

Болельщики для России

Допуск болельщиков — один из самых позитивных моментов всего Кубка Первого канала. В период, когда многие соревнования отменяются или проходят при пустых трибунах, Федерации хоккея России (ФХР) непросто удалось сохранить турнир, но и провести его в присутствии зрителей. О том, насколько важным достижениям является данный шаг, в приветственной речи отметил министр спорта России Олег Матыцин.

Поздравляю всех с праздником спорта с праздником хоккея. Сегодня Кубок России Первого канала проводится в очень непростых условиях, с определёнными ограни учениями, но это делает нас ещё более гордыми за то, что мы смогли это сделать. Хоккей, как и весь российский спорт, показывает мировому сообществу, как нужно преодолевать сложности, — сказал Матыцин.

Стоит отметить, что болельщики могли присутствовать только на матчах сборной России. Но это не единственное нововведение, на которое пришлось пойти ФФККР. Ввиду по-прежнему нестабильной ситуацией с коронавирусом была сокращена зрительская квота до 3000 человек и, естественно, все зрители были обязаны выполнять предписанные меры безопасности — соблюдать дистанцию, носить маски и перчатки. За этим очень строго следили. На входе в «Парк легенд» охранники встречали зрителей мероприятия со словами: «Здесь находятся люди из Роспотребнадзора». Согласитесь, звучит очень угрожающе.

Но все меры и ограничения нисколько не испортили атмосферу праздника. Болельщикам даже в ограниченном количестве удалось организовать мощную поддержку сборной России. Растянутый по всему периметру фанатской трибуны триколор, болельщики в ярких костюмах (от кокошников в качестве головного убора до костюмов супергероев) и с банкирами на любой вкус и цвет. Что касается шумовой поддержки, то и она была на высоком уровне. За все три периода игры болельщики не утихали ни на минуту. Стандартные скандирования «Россия, Россия» сменялись отчаянными воплями отдельных лиц: «Покажите зубы, парни».

Конечно, большую лепту для того, чтобы турнир в ограниченных условиях не выглядел скучным зрелищем, внесли организаторы мероприятия. На протяжении всего матча работала студия с приглашёнными гостями. Игру со Швецией в режиме «live» ведущие студии обсуждали со звёздными программы «Импровизация» на ТНТ. Смышлёные парни веселили публику в перерывах встречи импровизациями на тему «Что такое хоккей?», а после эфира каждый желающий мог сделать памятное сэлфи, чем болельщики, а точнее болельщицы, активно пользовались. На фото с ведущими шоу «Импровизация» выстраивалась очередь соизмеримая с колонной в буфете пресс-центра.



На начальном этапе на высоком уровне была только атмосфера турнира. Подопечные Брагина тяжело втягивались в игру, а первыми забитыми шайбами смогли порадовать болельщиков только во втором периоде. Несмотря на всю напряженность встречи и эпизодами усиливавшемуся натиску со стороны шведской команды, наши парни смогли выстоять и в серии буллитов вырвать победу — 4:3. Сборная России достойно ответила болельщикам на тёплую поддержку.



Будем надеяться, что и в оставшихся матчах болельщики будут также активно подбадривать команду, а сборная России радовать своими победами.