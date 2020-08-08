Почти 90% заболевших коронавирусом игроков ХК «Спартак» вернулись в строй

https://static.news.ru/photo/04a3bc0c-d960-11ea-97b8-fa163e074e61_660.jpg Фото: spartak.ru

Около 90% хоккеистов клуба «Спартак» (Москва) излечились от коронавирусной инфекции и приступили к тренировкам. Некоторые игроки продолжают процесс реабилитации. Об этом заявил первый вице-президент и генеральный менеджер ХК «Спартак» Алексей Жамнов.

Можно сказать, 90% игроков вернулись в строй, ребята тренируются, — сообщил Жамнов журналистам ТАСС.

Команда досрочно завершила тренировочный сбор в июле из-за обнаружения COVID-19 у нескольких игроков. Сейчас хоккеисты находятся на сборе в Подмосковье. Ближайший товарищеский матч пройдёт 23 августа против «Амура» в Москве.

В первом матче чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «красно-белые» сыграют против «Локомотива» в Ярославле, домашняя игра состоится 9 сентября против «Салавата Юлаева». Жамнов назвал календарь чемпионата адекватным.

NEWS.ru писал, что первый после паузы официальный матч в НХЛ состоялся между «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Каролиной» (2:3).