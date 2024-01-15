Почти 40 хоккеистов российского клуба уличили в приеме допинга Baza: число принимавших допинг хоккеистов клуба «Толпар» увеличилось до 37

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Число принимавших допинг хоккеистов российского клуба «Толпар» из Уфы увеличилось до 37, сообщается Telegram-канал Baza. По его информации, о положительных допинг-пробах спортсменов сообщили во время заседания антидопингового комитета.

Как передает канал, заседание по допинговому скандалу в ХК «Толпар» состоялось несколько дней назад. Расследование дела продолжается с весны 2023 года. Изначально мельдоний был обнаружен у семи хоккеистов клуба, однако после внутреннего расследования в команде это число увеличилось в пять раз. При этом только у девяти из них концентрация запрещенного вещества была ниже 100 нанограммов, у остальных содержание препарата было на высоком уровне.

Руководство клуба считает, что допинг попал в организм хоккеистов в результате диверсии. По мнению исполнительного и спортивного директоров, препарат мог добавить в воду спортсмен, который не получил места в команде. В РУСАДА назвали эту версию несостоятельной, поскольку анализы показали курсовой прием мельдония.

Ранее бывшего президента Международного союза биатлонистов Андерса Бессеберга обвинили в сокрытии информации о допинге у россиян. Полиция Норвегии прослушивала его телефонные звонки, в которых он обсуждал вопросы по утаиванию положительных допинг-проб спортсменов из РФ.