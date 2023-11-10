Почему мужчины зарабатывают больше женщин — «отвечает» сборная по хоккею Заслуживают ли девушки равных призовых с мужчинами в спорте

Фото: fhr.ru

Женская национальная сборная по хоккею

В Минске проходит международный турнир по хоккею, в рамках которого женская сборная России встречалась с мужской юниорской — до 16 лет. Главная женская команда страны получила 16 безответных шайб от пацанов из детско-юношеских спортивных школ. Этот результат выглядит необычно и скандально, но является ли он таким на самом деле? И что он означает в контексте дискуссии об уравнивании призовых и зарплат между спортсменами обоих полов.

Что именно произошло в Минске

Матч между двумя российскими сборными: основной женской и мужской юниорский (U16) прошел в белорусской столице 8 октября. Он состоялся в рамках международного турнира под названием Кубок Президентского спортивного клуба. В нем также участвуют команды Белоруссии (U18) и Казахстана (U18).

Женская сборная России проиграла юниорской со счетом 0:16, но не менее красноречива статистика по броскам по воротам: 4:49. Интересно, что и по вбрасываниям — это тот элемент хоккея, где важна не физическая сила и скорость, а ловкость рук — также преимущество у подростков мужского пола: 23:38. Еще один относительно важный момент: после двух периодов пацаны вели со счетом 15:0, а в третьем забросили всего одну шайбу, то есть фактически бросили играть. Возможно, продолжи они играть с полной отдачей, могли бы и больше 20 забросить.

После этого женская сборная России по хоккею проиграла еще и юниорам (до 18 лет) из Белоруссии, но уже с более достойным счетом 2:8.

Фото: fhr.ru Женская национальная сборная по хоккею в матче с мужской юниорской сборной Белоруссии

Мнения по матчу и турниру разделились

Главный тренер юниорской сборной России (U16) Павел Канарский, несмотря на счет 16:0, сделал комплимент поверженной женской команде.

«Мне понравилось, что женская сборная — организованная команда, видно, что у них есть система и структура игры. В отличие от нашей команды, они своей системы придерживались весь матч, а мы сбились. Да, у ребят есть преимущество в скорости и силе, но именно по построению игры женская сборная России выглядит очень хорошо», — сказал Канарский после матча.

Если из тренерского штаба сборной про этот турнир слышались положительные отзывы (ведь это — едва ли не единственный способ в текущих условиях посоревноваться хоть с кем-то), то экс-хоккеист и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов идею таких соревнований жестко раскритиковал.

«Не знаю, чья это идея. Она абсурдна. Мы протестуем против безумных решений с допуском разного рода людей до соревнований. Мы привыкли понимать, что есть виды спорта, где есть мужские и женские соревнования. Абсурдно. Мы ругаем трансгендерные нововведения. Вдруг сами устраиваем такие соревнования. Смысла не вижу. Какая-то запредельная для меня история», — сказал двукратный олимпийский чемпион.

Интересно, правда, где он увидел трансгендеров в товарищеском матче между женской и мужской командами.

Фото: fhr.ru Женская национальная сборная по хоккею

Что это означает в контексте заработков

В целом атлеты-мужчины зарабатывают значительно больше женщин. Это работает в большинстве видов спорта. С этим пытаются бороться, на Западе постоянно говорят о необходимости добиться равенства в призовых и работают в этом направлении. В теннисе на турнирах Большого шлема уравняли призовые еще в 2007 году, но даже там на средних турнирах суммы сильно различаются в зависимости от пола.

В футболе и хоккее ситуация обстоит намного хуже, там разница в десятки раз, несмотря на жалобы и протесты девушек. Почему так происходит? Матч сборных России женской и юношеской — один из ярких ответов на этот вопрос, но не единственный.

Дело также в том, что у женского спорта меньше аудитория. А это играет ключевую роль в том, сколько конкретный вид спорта зарабатывает. Финал мужского ЧМ-2022 по футболу посмотрело 1,5 миллиарда человек по всей планете, финал женского ЧМ-2023 — около 110 миллионов. Разница более чем в 100 раз. В хоккее дела обстоят примерно так же: НХЛ в десятки раз популярнее своего женского аналога. От зрительского интереса напрямую зависит спонсорский интерес, а от спонсорского — призовые фонды турниров и доходы спортсменов.

С другой стороны, есть виды спорта, где ситуация противоположная: девушки зарабатывают больше мужчин. Например, фигурное катание. В 2021 году Камила Валиева, по данным Metaratings, за участие в этапах Гран-при и показательных выступлениях получила $61,3 тысячи, Анна Щербакова — 52, а самый успешный из мужчин — Марк Кондратюк — всего 26.

Фото: fhr.ru Камила Валиева

Есть виды спорта, где мужчины вообще не имеют возможности показать себя на большую аудиторию. Зато девушки собирают большие арены, добиваются успехов и прилично зарабатывают, например, синхронное плавание и художественная гимнастика.

Лучший вывод, который можно сделать исходя из этого: равенство — это хорошо, но деньги платят не за пол, а за качество. Спорт, особенно международный — это не только политика, но и бизнес. Поэтому в нем нужно уметь не только забивать голы и выполнять прыжки, но также продавать и зарабатывать.

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