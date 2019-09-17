https://static.news.ru/photo/64abf58e-d98d-11e9-aa72-fa163e074e61_660.jpg Фото: Aleksandr Kulebyakin/Global Look Press

Три вечерних матча очередного игрового дня регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) существенно перекроили верхнюю часть турнирной таблицы Западной конференции.

Петербургский СКА на выезде с минимальным счётом взял верх над ХК «Сочи» — 1:0 (1:0, 0:0, 0:0).

Единственную шайбу на 10-й минуте встречи забросил финский нападающий петербургской команды Йори Лехтеря. Сергей Плотников, отдавший результативную передачу, набрал 300-е очко в КХЛ.

Голкипер СКА Алексей Мельничук, отразив все 16 бросков соперника, заработал свой первый «сухарь» в КХЛ.

Набрав 10 очков после семи матчей, питерские «армейцы» вышли на второе место — вслед за ЦСКА (11 очков) — в таблице «Запада».

Нижегородское «Торпедо» на своей площадке обошлось без пропущенных шайб в поединке с нижнекамским «Нефтехимиком» — 3:0 (2:0, 0:0, 1:0).

Заброшенными шайбами отметились Чарлз Геноуэй (5-я минута), Георгий Мишарин (13-я) и Пол Щехура (42-я).

Первый матч «на ноль» в сезоне провёл голкипер «Торпедо» Андрей Тихомиров, отразивший 35 бросков соперника.

С 10 очками после восьми сыгранных матчей нижегородцы вышли на третье место в таблице Западной конференции.

Московское «Динамо» дома одержало волевую победу над «Адмиралом» из Владивостока — 4:2 (0:1, 1:1, 3:0).

Дальневосточники к середине второго периода забросили две безответные шайбы усилиями Константина Глазачева (3-я минута) и Дениса Вихарева (35-я). Однако в оставшееся время «бело-голубые» забили вдвое больше и взяли два очка.

У хозяев площадки отличились Вячеслав Кулёмин (38-я минута), Микс Индрашис (48-я), Андрей Миронов (59-я) и Дмитрий Яшкин (также 59-я).

Набрав девять очков после семи игр, столичное «Динамо» расположилось на пятой строчке таблицы «Запада».

Единоличный лидер КХЛ «Автомобилист» из Екатеринбурга продлил победную серию до семи матчей, ранее писал News.ru.