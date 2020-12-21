«Победный подход»: глава штаба сборной РФ оценил победу над Финляндией

https://static.news.ru/photo/1099bc20-42db-11eb-b504-fa163e074e61_660.jpg Роман Ротенберг Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Первый вице-президент ФХР, глава штаба сборной России Роман Ротенберг оценил результат матча на втором этапе Евротура — Кубке Первого канала с командой Финляндии (5:1).

Мы выходим играть каждый матч на победу. Шли от матча к матчу. У нас одна система, всегда стараемся играть с учётом советских традиций и современного подхода, — сказал он.

По его словам, на следующие этапы Евротура поедут те игроки, которые не участвуют в плей-офф.

С учётом всего происходящего в мире мы не знаем, состоится турнир в Чехии перед чемпионатом мира или нет. У нас пока шесть матчей в этом сезоне, шесть побед. Мы проверили огромное число игроков. Непросто найти вратарей, которые добывают победы. Мы увидели, что Александр Самонов выиграл три матча, но конкуренция продолжается. Мы не меняем нашего победного подхода. Валерий Брагин за эти три матча отдал всё, что мог, — сказал Ротенберг на послематчевой пресс-конференции.

Ранее NEWS.ru писал, что хоккейная сборная России со счётом 5:1 одолела команду Финляндии в последнем матче второго этапа Еврохоккейтура — Кубка Первого канала. Шайбы у россиян забросили Вадим Шипачёв (14-я минута), Дмитрий Воронков (24-я и 29-я минуты), Павел Карнаухов (59-я минута) и Андрей Кузьменко (60-я минута). За финнов на 37-й минуте отличился Харри Песонен.

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