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Составы четвертьфинальных пар молодёжного чемпионата мира 2020 года по хоккею стали известны после последних матчей группового этапа, которые состоялись 31 декабря. Победа россиян над немцами (6:1) позволила им набрать 6 очков и финишировать на третьем месте в группе В.

Соперником нашей команды в четвертьфинале станут швейцарцы. В последней игре группы А они победили финнов (5:2), набрали 9 очков и заняли второе место в своём квинтете. Другие пары первого раунда...