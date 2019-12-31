Известный хоккейный тренер Владимир Плющев считает, что молодёжной сборной России в четвертьфинале чемпионата мира против сборной Швейцарии поможет только дисциплина.
Своё мнение он
Швейцарцы в последнее время показывают приличный хоккей, в рейтинге идут вверх. У них хорошие молодёжная и юношеская сборные — это не команды для битья, которые можно недооценивать. В составе Швейцарии есть ребята, способные решить исход эпизода, — отметил тренер.
Ранее NEWS.ru сообщал, что матч команд России и Швейцарии начнётся 2 января в 14:30 мск. Другие пары первого раунда плей-офф на проходящем в Чехии турнире составили Канада и Словакия, Чехия и Швеция, США и Финляндия. Все они сыграют также 2 января.
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