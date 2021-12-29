«Плохо организованный турнир»: тренер сборной Финляндии об отмене МЧМ-2022

Главный тренер молодёжной сборной Финляндии Антти Пеннанен обвинил Международную федерацию хоккея (IIHF) в отмене чемпионата мира 2022 года в Канаде. Как он сказал Ilta-Sanomat, проблема турнира заключалась не в коронавирусе, а в плохой организации.

Я зол, потому что проблема МЧМ-2022 — не коронавирус, а то, что это был плохо организованный турнир. Это многое говорит о текущем состоянии IIHF. Я очень опечален из-за этого решения. Прежде всего мне жаль игроков и остальную управленческую команду. Особенно игроков 2002 года рождения, потому что ранее они пропустили чемпионат мира среди юношей до 18 лет, — сказал Пеннанен.

По его словам, IIHF стоило использовать ковид-протокол, используемый в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Согласно ему, на карантин помещаются только те хоккеисты, которые сдали положительный тест на коронавирус, а не вся команда. Это помогло бы избежать отмены матчей.

Ранее президент IIHF Люк Тардиф признался, что в организации хотят провести молодёжный чемпионат мира 2022 года в другие сроки. Функционер заявил, что не намерен сдаваться.

Молодёжный чемпионат мира по хоккею 2022 года должен был пройти в канадских городах Эдмонтон и Ред-Дир в период с 26 декабря по 5 января. Тем не менее к 29 декабря три встречи были отменены из-за коронавируса, ввиду чего организаторы совместно с IIHF приняли решение отменить соревнования из-за роста числа инфицированных коронавирусом.