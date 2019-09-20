Питерский СКА в Москве обыграл «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) со счётом и 2:0 (0:0, 2:0, 0:0) и идёт вторым в Западной конференции.
Шайбы забросили Давид Рундблад (23-я минута) и Максим Карпов (38-я, в меньшинстве). Голкипер СКА Алексей Мельничук отразил 21 бросок соперника и сыграл второй матч «на ноль» в нынешнем сезоне.
Самые яркие моменты встречи в галерее – News.ru
Сергей Лантюхов/News.ru
Сергей Лантюхов/News.ru
Сергей Лантюхов/News.ru
Сергей Лантюхов/News.ru
Сергей Лантюхов/News.ru
Сергей Лантюхов/News.ru
Сергей Лантюхов/News.ru
Сергей Лантюхов/News.ru
Сергей Лантюхов/News.ru
Сергей Лантюхов/News.ru
Сергей Лантюхов/News.ru
Сергей Лантюхов/News.ru
Сергей Лантюхов/News.ru
Сергей Лантюхов/News.ru
Сергей Лантюхов/News.ru
Сергей Лантюхов/News.ru
Сергей Лантюхов/News.ru
Сергей Лантюхов/News.ru
Сергей Лантюхов/News.ru
Сергей Лантюхов/News.ru
Сергей Лантюхов/News.ru
Сергей Лантюхов/News.ru
Сергей Лантюхов/News.ru
Сергей Лантюхов/News.ru
Сергей Лантюхов/News.ru
Сергей Лантюхов/News.ru
Сергей Лантюхов/News.ru