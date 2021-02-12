Певец Родригес и хореограф Дружинин определят лучший талисман КХЛ

https://static.news.ru/photo/6e53a34e-6d1f-11eb-bb27-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Континентальная хоккейная лига (ХКЛ) впервые в хоккейной истории определит лучший талисман команд путём голосования среди болельщиков.

Лига вместе со своим официальным партнёром Masterсard и звёздным жюри, в которое вошли хореограф и режиссёр-постановщик Егор Дружинин, певец Тимур Родригес и спортивный комментатор Денис Казанский, определит победителя премии «Талисмания КХЛ» и выберет Бесценный талисман.

Премия «Талисмания КХЛ» на звание «Лучший талисман» вручается впервые. Голосование пройдёт 12 и 13 февраля в официальной группе КХЛ во «ВКонтакте» и по его итогам талисману команд, набравшему наибольшее количество голосов, будет вручён приз зрительских симпатий и присвоено звание «Бесценный талисман». Церемония награждения состоится на финальном шоу 21 февраля.

В прошлом году на Красной площади состоялся хоккейный «Бесценный матч» между командой «Сборная звёзд» и сборной Женской хоккейной лиги, писал NEWS.ru.