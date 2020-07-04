Петербургский «СКА-1946» признали победителем молодёжного первенства России

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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников назвал решение Федерации хоккея России присудить чемпионство московскому ЦСКА абсолютно логичным и правильным.

Абсолютно правильное решение. Мы чемпионат-то доиграли, и у нас есть победитель по правилам. Всё правильно. Ничего в этом такого нет. Плей-офф не доиграли, соответственно, нет победителя Кубка Гагарина. Всё абсолютно...