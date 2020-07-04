Петербургский «СКА-1946» признали победителем молодёжного первенства России

Федерация хоккея России (ФХЛ) признала петербургский клуб Молодёжной хоккейной лиги (МХЛ) «СКА-1946» победителем первенства России среди юниоров до 21 года в сезонe-2019/20.
Второе место занял ярославский «Локо», бронзовым призёром был признан уфимский «Толпар», сообщает пресс-служба МХЛ.
Чемпионат МХЛ был прерван после 1/8 серии матчей финала плей-офф из-за пандемии коронавируса.
Ранее NEWS.ru сообщал, что московский ЦСКА был признан чемпионом России по хоккею в сезоне-2019/20, не доигранном из-за пандемии коронавируса. В активе «армейцев» по итогам регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) 94 очка.
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