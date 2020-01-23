https://static.news.ru/photo/5c216f8c-3e1b-11ea-945c-fa163e074e61_660.jpg Фото: ska/vk.com

Петербургский СКА стал второй командой в нынешнем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), обеспечившей себе место в плей-офф. Первыми эту задачу решили столичные «армейцы».

Для того чтобы получить право на участие в розыгрыше Кубка Гагарина, питерцам необходимо было победить на своей площадке казахстанский «Барыс», а ХК «Сочи» не должен был набрать ни одного очка в поединке с омским «Авангардом» в подмосковной Балашихе. В итоге оба условия были выполнены.

СКА в сверхрезультативном поединке сломил сопротивление «Барыса» из Нур-Султана — 7:4 (1:0, 2:3, 4:1).

В этой встрече были зафиксированы два дубля — по одному в каждой команде. У хозяев дважды отличился Наиль Якупов (на 14-й секунде третьего периода и на 55-й минуте, реализовав буллит), у гостей — Никита Михайлис (на 30-й и 33-й минутах).

В составе хозяев остальные голы на счету Ивана Морозова (4-я минута), Василия Глотова (26-я), Василия Подколзина (35-я), Йори Лехтеря (43-я) и Андрея Кузьменко (54-я).

Авторами ещё двух голов у гостей стали Кёртис Волк (24-я минута) и Корбэн Найт (50-я).

СКА (71 очко, 51 игра) в девятый раз кряду обыграл казахстанский клуб в чемпионатах КХЛ, и занимает второе место в таблице Западной конференции. «Барыс» (67 очков, 51 игра) остался на третьей строчке таблицы «Востока».

«Авангард» по ходу встречи уступал «Сочи», но в итоге помог СКА де-юре оформить пропуск в плей-офф убедительной победой — 5:2 (0:1, 1:1, 4:0).

Южане в начале второго периода вели с разницей в две шайбы усилиями Владислава Калетника (7-я минута) и Никиты Точицкого (26-я).

Однако «ястребы» сумели переломить ход игры благодаря голам Романа Манухова (34-я минута), Артёма Манукяна (50-я), Павла Дедунова (55-я), Роба Клинкхаммера (55-я, спустя 30 секунд после предыдущей шайбы) и Сергея Шумакова (за 18 секунд до финальной сирены, в пустые ворота).

Ассистентский хет-трик в составе хозяев оформил Кирилл Семёнов, а Алексей Потапов провёл 400-й матч в регулярных чемпионатах КХЛ.

«Авангард» (72 очка, 51 игра) продлил победную серию в чемпионате до шести матчей и занимает второе место в таблице «Востока». Сочинцы отстают от зоны плей-офф на «Западе» на восемь очков.

Московское «Динамо» на своём льду вырвало победу у подмосковного «Витязя» — 3:1 (0:0, 1:0, 2:1).

У «бело-голубых» шайбы забросили Вадим Шипачёв (25-я минута), Михал Чайковски (57-я) и Микс Индрашис (за 25 секунд до финальной сирены, в пустые ворота).

Автором единственного гола у гостей стал на 42-й минуте Куинтон Хауден.

Отдав результативную передачу Индрашису, Шипачёв набрал 650-е очко в КХЛ по системе «гол плюс пас».

«Динамо» (67 очков, 52 игры) прервало серию из трёх поражений в чемпионате и занимает третье место на «Западе». «Витязь» (56 очков, 50 игр) остался на седьмой позиции в таблице Западной конференции.

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