https://static.news.ru/photo/a50c18ca-1d85-11ea-92d2-fa163e074e61_660.jpg Артемий Панарин Фото: Rich Graessle/Icon Sportswire/Global Look Press

Нападающий хоккейного клуба «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин признан первой звездой очередного игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

В матче против «Сан-Хосе Шаркс», который завершился победой «рейнджеров», Панарин набрал четыре очка (3+1), благодаря чему вышел на шестое место среди россиян (361 очко) в НХЛ за первые пять сезонов.

Второй звездой признан голкипер «Ванкувер Кэнакс» Якоб Маркстрём, сыгравший на ноль в матче с «Каролиной Харрикейнз» (1:0 ОТ). Швед отразил 43 броска. На третьем месте — Стивен Стэмкос («Тампа-Бэй Лайтнинг»), отметившийся дублем в ворота «Бостон Брюинз» (3:2).

Ранее Панарин в матче с «Каролиной Харрикейнз» повторил достижение Марка Мессье, писал NEWS.ru.