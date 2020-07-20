Панарин стал лучшим крайним форвардом НХЛ по версии NHL Network

https://static.news.ru/photo/8a6f9fb2-c9df-11ea-ab21-fa163e074e61_660.jpg Артемий Панарин (справа) Фото: Adam Lacy/Icon Sportswire/Global Look Press

Форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин признан лучшим в рейтинге крайних нападающих Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по версии NHL Network, следует из сообщения, опубликованного на официальном сайте лиги.

Как уточняется, второе место в рейтинге занял форвард «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк, тогда как третье — нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров. Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оказался на четвёртой позиции списка, говорится в сообщении лиги.

Известно, что в регулярном чемпионате НХЛ Панарин принял участие в 69 матчах, в которых набрал 95 (32 гола и 63 передачи) очков. Хоккеист является самым высокооплачиваемым российским игроком. За свой семилетний контракт с «Нью-Йорк Рейнджерс» он должен получить $81,5 млн.

Ранее NEWS.ru писал, что Панарин номинирован на «Тед Линдсей Эворд» — приз самому лучшему игроку сезона по версии самих хоккеистов.

Помимо российского хоккеиста в топ-3 вошли канадец Натан Маккиннон из «Колорадо» и лучший бомбардир регулярного сезона Леон Драйзайтль из «Эдмонтона».