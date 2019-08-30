https://static.news.ru/photo/c96dcb52-cb03-11e9-8af2-fa163e074e61_660.jpgФото: Alexander Kulebyakin/Global Look Press
Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин заявил, что его чуть было не отчислили из интерната «Витязя» из-за алкоголя.
Мы жёстко напились водки. Ребята на год старше, 1990 года, решили отдохнуть в центре Подольска. Так вышло, что мы с ними гуляли. В районе площади зашли в соседний дворик. Пригубили чуть-чуть. Я-то вообще первый раз попробовал. Умотало в хлам, как и моего друга, — приводит слова Панарина РИА Новости.
Панарин добавил, что его могли исключить, однако директор интерната Сергей Левашов верил в хоккеиста.
Ранее нападающий поддерживал призывы выйти на митинги в Москве в поддержку арестованных участников предыдущих акций протеста, писал News.ru.