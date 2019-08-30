Фото: Alexander Kulebyakin/Global Look Press

Форвард хоккейного клуба «АК Барс» (Казань) Артём Лукоянов заявил, что хотел продлить контракт с «барсами» на три года.

Мы хотели три года (контракта. — Ред.), но, посоветовавшись с агентом, решил подписать на два. Для меня что два, что три года — это хороший контракт, — приводит слова игрока...