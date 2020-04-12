Панарин объяснил руководству «Рейнджерс» слова о пропуске нового сезона

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин прокомментировал свои слова о том, что готов вернуться в Россию из-за сокращения зарплат хоккеистов. Спортсмен пояснил, что это была шутка.
Конечно, я шутил. Я просто посмеялся, — цитирует хоккеиста «Спорт-Экспресс».
Ранее Артемий Панарин рассказал о планируемом сокращении зарплат за океаном. По его словам, он возьмёт паузу в выступлениях, если сокращение заработков составит от 40 до 60%. На вопрос, не хотел бы он в таком случае играть в России за московский «Спартак», Панарин в прямом эфире Instagram Александра Кержакова, смеясь, ответил, что так и сделает, писал NEWS.ru.