Панарин объяснил руководству «Рейнджерс» слова о пропуске нового сезона

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Шоу «Хоккейная ночь в Канаде» определило лучший гол регулярного чемпионата — 2019/20 Национальной хоккейной лиги (НХЛ) до момента объявления паузы. В результате голосования победителем номинации признан 20-летний россиянин из клуба «Каролина Харрикейнз» Андрей Свечников, который отличился в стиле лакросс.

В эфире телерадиосети CBS сообщили, что финт Свечникова, когда он, стоя за воротами, поднял шайбу на клюшку и занес её в верхний угол ворот соперника, набрал 62% голосов. Голу нападающего...