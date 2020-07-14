Панарин номинирован на звание лучшего хоккеиста сезона НХЛ

https://static.news.ru/photo/cfd110e6-c5e7-11ea-a0f4-fa163e074e61_660.jpg Артемий Панарин Фото: Rich Graessle/Icon Sportswire/Global Look Press

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин номинирован на «Тед Линдсей Эворд» — приз самому лучшему игроку сезона по версии самих хоккеистов.

Помимо российского хоккеиста в топ-3 вошли канадец Натан Маккиннон из «Колорадо» и лучший бомбардир регулярного сезона Леон Драйзайтль из «Эдмонтона», сообщает пресс-служба профсоюза игроков НХЛ. Панарин в текущем сезоне провёл 69 игр, набрав 95 (32 гола + 63 передачи) очков.

Артемий Панарин является самым высокооплачиваемым российским игроком. За свой семилетний контракт с «Нью-Йорк Рейнджерс» он должен получить $81,5 миллиона. В марте 2020 года регулярный чемпионат НХЛ был остановлен из-за пандемии коронавируса.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Панарин признан лучшим российским игроком в истории «Нью-Йорк Рейнджерс». Всего за заокеанский клуб выступали 29 россиян. По мнению русскоязычной версии сайта НХЛ, особое место в истории клуба занимают также Алексей Ковалёв и Сергей Зубов, выигравшие вместе с «Рейнджерс» Кубок Стэнли в 1994 году.