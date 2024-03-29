Овечкина ударили по лицу на матче НХЛ Овечкина ударили по лицу после силового приема против американца на матче НХЛ

Фото: John Woods/Keystone Press Agency/Global Look Press

Александр Овечкин

Российского хоккеиста Александра Овечкина, выступающего за клуб «Вашингтон Кэпиталз», ударили по лицу во время матча НХЛ. Спортсмен провел мощный силовой прием против американского защитника из «Торонто Мэйпл Лифс» Джейка Маккейба, после чего за него вступился одноклубник Марк Джиордано и набросился на Овечкина.

Форвард «Вашингтон Кэпиталз» не поддался на провокацию соперника. По итогам инцидента игрока «Торонто Мэйпл Лифс» удалили и наказали небольшим штрафом. Встреча проходила в ночь на 29 марта. Игра завершилась со счетом 5:1 в пользу канадского клуба.

До этого Овечкин забросил две шайбы в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ против «Торонто Мейпл Лифс». Несмотря на проигрыш команды, «дубль» российского хоккеиста позволил ему подняться на 13-е место в списке лучших бомбардиров НХЛ. Число его голов достигло 845. Отставание Овечкина от лидера рейтинга канадца Уэйна Гретцки сократилось до 49 шайб.

Ранее сообщалось, что «Вашингтон Кэпиталз» не намерен переезжать в другой штат. Команда Овечкина останется в американской столице до 2050 года. Также не будет менять прописку клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Вашингтон Уизардс».