https://static.news.ru/photo/9fa129a4-3e94-11ea-91d3-fa163e074e61_660.jpg Александр Овечкин Фото: Chris Williams/Icon Sportswire/Global Look Press

Американское издание The Athletic провело анонимный опрос среди игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ), спросив у них, с кем из хоккеистов лиги они хотели бы выпить пива.

По результатам опроса на первом месте оказался российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин (14%), вторую и третью строчку рейтинга разделили нападающий Сидни Кросби «Питтсбург Пингвинз» и форвард «Сан-Хосе Шаркс» Джо Торнтон, набравшие по 12% голосов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Александр Овечкин результативной игрой помог команде одержать победу в поединке с «Нью-Джерси» (5:2). На счету россиянина две первые и последняя заброшенные «Вашингтоном» шайбы. При этом 25-й в заокеанской карьере хет-трик помог Овечкину вписать своё имя в историю НХЛ. Россиянин стал единственным хоккеистом Лиги, который в составе одной команды забрасывал не менее чем по 30 шайб в 15 сезонах подряд.