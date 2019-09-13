https://static.news.ru/photo/eed1538a-d5fa-11e9-9a6f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Meng Yongmin/Global Look Press

Капитан хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил, что его одноклубника Евгения Кузнецова, дисквалифицированного за кокаин, необходимо поддержать.

Лучше его поддержать и быть с ним, не стоит оставлять его одного. Не считаю, что он должен постоянно просить прощения. Он уже извинился как перед клубом, так и перед семьёй и болельщиками, — приводит слова Овечкина The Washington Post.

Форвард добавил, что необходимо забыть эту историю. Он надеется, что Кузнецов больше не совершит ошибку.

23 августа стало известно, что взятая во время хоккейного чемпионата мира 2019 года у Евгения Кузнецова проба дала положительный результат на кокаин. Спортсмен отказался от вскрытия пробы B, чем фактически признал свою вину. Международная федерация хоккея дисквалифицировала его на четыре года. В НХЛ к нападающему применять санкции не стали, писал News.ru.