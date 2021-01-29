Овечкин занял первое место в рейтинге потенциальных свободных агентов НХЛ

https://static.news.ru/photo/70954eae-62ee-11eb-9174-fa163e074e61_660.jpg Александр Овечкин Фото: Danny Murphy/Icon Sportswire/Global Look Press

Российский капитан команды «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин возглавил рейтинг игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ), которые летом 2021 года могут перейти в статус свободных агентов.

Соответствующий рейтинг был составлен изданием The Hockey News. Стоит отметить, что Овечкин стал единственным российским игроком в списке.

На втором месте расположился защитник «Королина Харрикейнз» Даги Хэмилтон, на третьем — нападающий «Колорадо Эвеланш» Габриэль Ландеског. В то же время четвёртое место досталось голкиперу «Бостон Брюинз» Туукке Раску, а пятое — форварду Тэйлору Холлу из «Баффало Сэйбрз».

Известно, что Овечкин является воспитанником «Динамо». Он выступает за «Вашингтон» с 2005 года. В 2018 году хоккеист вместе с американским клубом стал обладателем Кубка Стэнли.

Ранее NEWS.ru писал, что президент Международной федерации хоккея Рене Фазель сообщил о ходе принятия решения о новом месте проведения чемпионата мира в 2021 году.