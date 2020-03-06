https://static.news.ru/photo/de805886-5f85-11ea-8dab-fa163e074e61_660.jpg Александр Овечкин Фото: Randy Litzinger/Icon Sportswire/Global Look Press

Российский капитан и нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин оформил дубль в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Нью-Йорк Рейнджерс».

По итогу встречи «Нью-Йорк Рейнджерс» в овертайме обыграл команду гостей со счётом 6:5. У победителей пять шайб забросил Мика Зибанежад. Форвард «Рейнджерс», россиянин Артемий Панарин сделал три голевые передачи.

Также свою первую шайбу в составе «Вашингтона» забросил Илья Ковальчук.

Овечкин догнал нападающего «Бостона» Давида Пастрняка в списке лучших бомбардиров текущего сезона, у них в активе по 47 шайб.

Ранее NEWS.ru сообщал, что клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Джерси Дэвилз» подарит нападающему «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину сетку с ворот на память о 700-м голе за карьеру в НХЛ.