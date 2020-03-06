Российский капитан и нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин оформил дубль в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Нью-Йорк Рейнджерс».
По итогу встречи «Нью-Йорк Рейнджерс» в овертайме обыграл команду гостей со счётом 6:5. У победителей пять шайб забросил Мика Зибанежад. Форвард «Рейнджерс», россиянин Артемий Панарин сделал три голевые передачи.
Также свою первую шайбу в составе «Вашингтона» забросил Илья Ковальчук.
Овечкин догнал нападающего «Бостона» Давида Пастрняка в списке лучших бомбардиров текущего сезона, у них в активе по 47 шайб.
Ранее NEWS.ru сообщал, что клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Джерси Дэвилз» подарит нападающему «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину сетку с ворот на память о 700-м голе за карьеру в НХЛ.
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