Овечкин забросил 800-ю шайбу в карьере

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оформил хет-трик в матче с «Чикаго Блэкхокс», забив 800-ю шайбу в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает РИА Новости. Таким образом, он стал третьим игроком, достигшим отметки в 800 голов.

«Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Чикаго Блэкхокс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Овечкин забросил 798, 799 и 800-ю шайбы в карьере. Рекордсменом лиги является Уэйн Гретцки (894 гола), второе место занимает Горди Хоу (801). Также на счету Овечкина одна передача, всего за матч он набрал четыре очка (три шайбы + одна передача).

Ранее Овечкин установил новый рекорд по гостевым шайбам в регулярных чемпионатах НХЛ, сделав дубль на выезде против «Ванкувер Кэнакс». Столичный коллектив обыграл соперников со счетом 5:1. Предыдущий рекорд по гостевым шайбам принадлежал Уэйну Гретцки (402). Форвард из России забросил две шайбы на 6-й 12-й минутах. Также за «Вашингтон» отличились Джон Карлсон, Энтони Манта и Мартин Фегервары. Ответную шайбу забросил Нильс Хегландер.

До этого вице-президент Континентальной хоккейной лиги Валерий Каменский заявил, что Овечкин уже в этом сезоне по числу заброшенных шайб побьет рекорд четырехкратного обладателя Кубка Стэнли канадского хоккеиста Хоу.