Овечкин забросил 789-ю шайбу в НХЛ Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Овечкин забросил 789-ю шайбу в НХЛ в игре с «Сент-Луисом»

Фото: nhl

Александр Овечкин

Российский хоккеист Александр Овечкин, выступающий за «Вашингтон Кэпиталз», забросил свою 789-ю шайбу в НХЛ. Очередное очко было набрано бомбардиром в матче регулярного чемпионата против «Сент-Луиса» в гостях. Кроме того, в этой встрече Овечкин также сделал две голевые передачи, что в итоге не помогло столичному коллективу одержать победу. «Хозяева» обыграли коллектив из Вашингтона со счетом 5:4, оказавшись лучше в серии буллитов.

Стоит отметить, что свой послематчевый бросок российскому нападающему «Кэпиталз» реализовать не удалось. Победный буллит за «Сент-Луис», в свою очередь, забросил россиянин. Точку в игре поставил Павел Бучневич.

Столичная команда терпит третье поражение подряд. В настоящий момент «Кэпиталз» в Восточной конференции занимают 13-ю позицию. Овечкин же в своих индивидуальных показателях по количеству шайб в НХЛ продолжает приближаться к лидерам исторической гонки бомбардиров. Первое место в настоящий момент в этом рейтинге занимает Уэйн Гретцки с 894 голами. За ним следует Горди Хоу с 801 шайбой.

Ранее Овечкин установил новый рекорд НХЛ по количеству заброшенных шайб за один клуб. В игре регулярного чемпионата против «Аризоны Койотис» россиянин забросил 787-ю шайбу в заокеанской карьере.

Овечкин открыл счет в поединке броском из левого круга вбрасывания, когда команда играла в большинстве.