Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» отметился дублем и результативной передачей в матче с «Сан-Хосе Шаркс» в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Это позволило россиянину довести общее число заброшенных шайб в карьере до 744 и приблизиться к рекорду Уэйна Гретцки, а также обойти Павла Дацюка в списке лучших ассистентов.

Матч между «Сан-Хосе» и «Вашингтоном» завершился победой гостей со счётом 4:0. В составе «Кэпиталз» дублями отметились Овечкин (14-я и 59-я минуты) и Коннор Шири (3-я и 56-я). Помимо заброшенной шайбы, российский форвард выступил в роли ассистента.

Таким образом, Овечкин забросил 744-ю шайбу в НХЛ и сократил отставание от идущего на третьем месте в списке лучших снайперов лиги Яромира Ягра до 22 голов (766). Лидирует Уэйн Гретцки с 894 точными бросками.

Кроме того, в активе Овечкина стало 605 результативных передач, что позволило ему подняться на четвёртую строчку в списке лучших ассистентов НХЛ среди россиян. По этому показателю он обошёл Павла Дацюка (604). На данный момент он уступает лишь Сергею Зубову (619), Евгению Малкину (680) и Сергею Фёдорову (696).

Ранее сообщалось, что нападающий команды «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов набрал четыре очка в противостоянии с «Даллас Старз» и провёл самый результативный матч в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 7:2 в пользу хозяев. В активе Капризова гол и три ассиста.