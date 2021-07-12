Овечкин забросил 740-ю шайбу в НХЛ и почти догнал Халла

«Вашингтон Кэпиталз» проиграл в гостях «Флориде Пантерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась в овертайме со счетом 5:4 в пользу хозяев.

Столичному клубу не помогли три очка, которые набрал в этом матче его капитан Александр Овечкин. Россиянин дважды удачно ассистировал партнёрам и один раз сам отличился. Заброшенная им на 39-й минуте матча шайба оказалась для него 740-й в НХЛ. Это пятый показатель в истории. На четвёртом месте в списке снайперов лиги значится Бретт Халл (741 шайба).

В десяти матчах «регулярки» Овечкин набрал 18 (10+8) очков. Всего в НХЛ он провёл 1207 матчей, набрав 1338 (740+598) очков за результативность.

Ранее стало известно, что нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон поделился мнением о своём партнёре по коллективу Александре Овечкине. Он сравнил россиянина с «почуявшей запах крови акулой». По словам канадца, когда Овечкин конкурирует с топ-нападающими НХЛ за звание лучшего снайпера регулярного чемпионата, то постепенно становится лишь «голоднее и голоднее».