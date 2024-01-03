Овечкин забил победный гол в матче НХЛ с «Питтсбургом» Гол Овечкина принес «Вашингтону» победу над «Питтсбургом» в матче НХЛ

Фото: AP/ТАСС

Александр Овечкин

«Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Игра проходила в Питтсбурге и завершилась со счетом 4:3 (4:1, 0:2, 0:0). В числе победителей отличился россиянин Александр Овечкин.

В составе «Вашингтона» шайбы забросили Том Уилсон (1-я минута), Бек Маленстин (12), Мартин Фехервари (14) и российский нападающий Александр Овечкин (20). У «Питтсбурга» авторами голов стали Рикард Ракелль (20), Сидни Кросби (30) и Джейк Гюнцель (39).

Гол в игре с «Питтсбург Пингвинз» стал для Овечкина восьмым в регулярном сезоне-2023/24 НХЛ. Всего за карьеру в чемпионатах лиги он забил 830 шайб, 126 из которых оказались победными.

Ранее хоккейный клуб «Торпедо» из Нижнего Новгорода объявил о подписании контракта с 50-летним вратарем Николаем Хабибулиным. Соглашение рассчитано до конца сезона, вратарь будет выступать под 39-м номером.

Хабибулин в последний раз играл в официальном матче в сезоне-2013/14 за «Чикаго Блэкхокс». Также он выступал в НХЛ за «Эдмонтон Ойлерз», «Финикс Койотис», «Виннипег Джетс» и «Тампа-Бэй Лайтнинг», с которой выиграл Кубок Стэнли в 2004 году. В России он представлял ЦСКА и казанский «Ак Барс». Кроме того, в составе сборной СНГ он становился чемпионом Олимпийских игр 1992 года и выигрывал бронзовую медаль на Играх-2002 за сборную России. С мая 2022 года Хабибулин работал тренером вратарей в «Торпедо».