Овечкин вышел в топы бомбардиров за всю историю НХЛ Овечкин занял 16 место в списке лучших бомбардиров НХЛ

Фото: Jason Mowry/Icon Sportswire/Global Look Press

Александр Овечкин

Российский хоккеист, нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин занял 16 место в списке лучших бомбардиров за всю историю НХЛ. В рамках матча с «Сан-Хосе» атакующий смог забросить две шайбы в ворота противника, а также отдать голевую передачу.

«Вашингтон Кэпиталз» выиграл поединок со счетом 8:3, а Овечкин смог набрать три дополнительных очка и обойти в списке лучших нападающих бывшего участника клуба «Чикаго Блэкхокс» Стэна Микиту. Теперь у Овечкина 1470 очков, всего он забросил 815 шайб, а также осуществил 655 голевых передач. На позицию выше в топе стоит действующий капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби, у него 1482 балла.

В январе Овечкин забросил 30-ю шайбу в сезоне-2022/23 регулярного чемпионата НХЛ. Это 17-й сезон, в котором хоккеист достиг подобного результата, тем самым повторив рекорд Майка Гартнера. Овечкин отметился голом в матче против «Филадельфии Флайерз». После этого он также стал пятым игроком в истории чемпионатов НХЛ, который забросил не менее 400 шайб в домашних матчах.