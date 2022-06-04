Овечкин вышел на второе место по заработкам в НХЛ

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Александр Овечкин

Российский хоккеист Александр Овечкин, выступающий за «Вашингтон Кэпиталз», вышел на второе место по общему заработку в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). На первом остался Сидни Кросби из «Питтсбург Пингвинз», сообщает Cap Friendly.

36-летний россиянин за карьеру в НХЛ заработал $137,2 млн и опередил чеха Яромира Ягра, который за карьеру в НХЛ заработал $128,1 млн. Канадец Кросби остаётся лидером с $138,3 млн. В учёт брались зарплаты хоккеистов и подписные бонусы при заключении контрактов.

«Вашингтон» завершил борьбу в Кубке Стэнли, проиграв в первом раунде плей-офф «Флориде».

В прошедшем сезоне Овечкин повторил рекорд НХЛ по количеству сезонов с 50 и более голами. Это произошло в девятый раз в карьере хоккеиста и позволило ему догнать рекордсменов — канадцев Майка Босси и Уэйна Гретцки.