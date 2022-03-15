Овечкин вышел на третье место в списке лучших снайперов в истории НХЛ

Российский нападающий американского хоккейного клуба «Вашингтон» Александр Овечкин вышел на чистое третье место в списке лучших снайперов регулярных чемпионатов НХЛ после того, как он забросил свою 767-ю шайбу. Это произошло в домашнем матче с «Нью-Йорк Айлендерс», сообщает ТАСС.

Россиянин отличился на 56-й минуте. После третьего периода счёт матча 3:3.

Таким образом Овечкин обогнал по показателю заброшенных шайб чеха Яромира Ягра и занял чистое третье место. Первое место в списке лучших снайперов НХЛ всех времён занимает Уэйн Гретцки с 894 голами, на втором идёт Горди Хоу — на его счету 801 заброшенная шайба.

Овечкину 36 лет, он выступает за «Вашингтон» с 2005 года. В 2018 году вместе с клубом он стал обладателем Кубка Стэнли. В составе сборной России трижды становился чемпионом мира, дважды серебряным и четырежды бронзовым призёром мировых первенств. В регулярном первенстве сыграл 1256 матчей и набрал 1392 очка (767 шайб + 625 результативных передач).

Яромиру Ягру 50 лет. Он сыграл в 1733 матчах НХЛ, забросил 766 шайб и набрал 1921 очко (766 + 1155). По общему числу результативных действий занимает второе место, уступая только Уэйну Гретцки (2857; 894 + 1963). В настоящее время выступает за чешский «Кладно», в котором начинал свою спортивную карьеру, а также является владельцем и президентом клуба.