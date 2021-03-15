Овечкин вышел на шестое место в списке лучших снайперов в истории НХЛ

https://static.news.ru/photo/a050daca-55b9-11ea-96bf-fa163e074e61_660.jpg Александр Овечкин Фото: Danny Murphy/Icon Sportswire via

Российский форвард клуба «Вашингтон» Александр Овечкин вышел на шестое место в списке лучших снайперов регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Россиянин забросил 717-ю шайбу в ходе гостевой встречи с «Баффало» и сравнялся по показателям с канадцем Филом Эспозито.

Игра завершилась со счётом 6:0 в пользу «Вашингтона». Об этом сообщает ТАСС.

Лучшим снайпером НХЛ является канадский хоккеист Уэйн Гретцки, на счету которого 894 заброшенные шайбы в 1487 проведённых матчах. Также в топ-5 входят Горди Хоу (801), Яромир Ягр (766), Бретт Халл (741), Марсель Дионн (731). Все они уже завершили карьеру в НХЛ.

Филу Эспозито, с которым Овечкин отныне делит 6-е место списка, 79 лет, он завершил карьеру в 1981 году. В НХЛ канадец выступал за «Чикаго», «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Бостон», в составе которого стал двукратным обладателем Кубка Стэнли (1969/70, 1971/72).

Александру Овечкину 35 лет. Он выступает за «Вашингтон» с 2005 года. Трижды становился самым ценным игроком регулярного чемпионата, девять раз — лучшим снайпером лиги. В 2018 году Овечкин со своим клубом выиграл Кубок Стэнли. В составе сборной России по хоккею трижды становился чемпионом мира, два раза завоёвывал серебряные медали и четыре раза бронзу.

Ранее NEWS.ru писал, что российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота» Кирилл Капризов забросил сразу три шайбы в матче регулярного чемпионата против «Аризоны». Причём последний гол россиянин оформил в пустые ворота.