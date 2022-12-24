Овечкин вышел на чистое второе место по голам в НХЛ Овечкин вышел на чистое второе место по голам в НХЛ, забросив 802-ю шайбу

Фото: John Woods/Keystone Press Agency/Global Look press

Александр Овечкин

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил 802-ю шайбу в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Это позволило ему выйти на чистое второе место в списке лучших снайперов Лиги.

Овечкин отличился дважды в домашнем матче против «Виннипег Джетс» (4:1). Он открыл счет в первом периоде и забросил последнюю шайбу в игре, поразив пустые ворота гостей.

Вторая шайба российского форварда оказалась для него 802-й в заокеанской карьере. Благодаря дублю он обошел по количеству голов канадца Горди Хоу (801 шайба) и теперь занимает чистое второе место в списке лучших снайперов НХЛ за всю историю. До результата Уэйна Гретцки (894), занимающего первое место, Овечкину осталось забросить 92 шайбы.

Ранее Александр Овечкин установил новый рекорд НХЛ по количеству заброшенных шайб за один клуб. В игре регулярного чемпионата против «Аризоны Койотис» россиянин забросил 787-ю шайбу в 1287-й игре за «Вашингтон». Только его цвета он защищает в НХЛ с 2005 года. Прежний рекорд НХЛ по голам за один клуб принадлежал Горди Хоу, завершившим выступления за «Детройт» в 1971 году.