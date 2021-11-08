Овечкин вышел на четвёртое место в списке лучших снайперов НХЛ в истории

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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин записал на свой счёт гол и две результативные передачи в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Баффало Сейбрз». Это позволило ему выйти на четвёртое место в списке лучших снайперов в истории первенства.

Матч между «Вашингтоном» и «Баффало» завершился со счётом 5:3 в пользу хозяев.

В составе «Кэпиталз» дубль оформил Том Уилсон (3-я и 47-я минуты), по голу на свой счёт записали Коннор Макмайкл (23-я), Александр Овечкин (29-я) и Джон Карлсон (58-я). У гостей отличились Коди Икин (24-я), Андерс Бьорк (44-я) и Колин Миллер (59-я).

Также в составе хозяев три результативные передачи на свой счёт записал Евгений Кузнецов, одну — Дмитрий Орлов.

Таким образом, Овечкина дошёл до отметки в 741 гол за карьеру и вышел на четвёртое место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. Столько же заброшенных шайб на счету легендарного Бретта Халла.

Ранее российский нападающий команды Национальной хоккейной лиги «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов отметился заброшенной шайбой в матче с «Питтсбург Пингвинз» в регулярном чемпионате. Форвард помог своему коллективу одержать победу и попутно установил рекорд клуба.