Овечкин впервые в сезоне не набрал очков в двух матчах подряд в НХЛ

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не смог отметиться баллами за результативность в матче с «Лос-Анджелес Кингз» в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Российский форвард покинул лёд без набранных очков во второй встрече подряд.

Матч между «Лос-Анджелесом» и «Вашингтоном» завершился со счётом 0:2. В составе гостей дубль оформило Гарнет Хэтэуэй (57-я и 59-я минуты). При этом две результативные передачи на свой счёт записал Джон Карлсон, одну — Евгений Кузнецов. Российский голкипер Илья Самсонов отыграл весь матч, отметился 34 сейвами и был признан первой звездой встречи.

Овечкин провёл 20 минут 50 секунд на льду, нанёс шесть бросков по воротам и исполнил один силовой приём, завершив матч с показателем полезности «0». Накануне он не смог отличиться в противостоянии с «Анахайм Дакс» (2:3 ОТ).

В нынешнем сезоне Овечкин записал на свой счёт 12 голов и 14 результативных передач. Россиянин занимает второе место в гонке снайперов, пятое — в списке лучших ассистентов. По набранным очкам он уступает лишь дуэту форвардов «Эдмонтон Ойлерз» — Коннору Макдэвиду (10 + 19) и Леону Драйзайтлю (17 + 16).

Ранее сообщалось, что нападающий «Вегас Голден Найтс» Евгений Дадонов получил повреждение носа в матче с «Каролиной Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата. По ходу игры россиянину попали клюшкой по лицу, после чего у него открылось рассечение.