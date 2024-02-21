Овечкин возвращается? Как главный хоккеист России вышел из кризиса

Фото: Alex Brandon/AP/TASS

Александр Овечкин в чемпионате НХЛ: «Вашингтон Кэпиталз» — «Нью-Джерси Дэвилз»

Александр Овечкин оформил дубль в матче против «Нью-Джерси» в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. У российского хоккеиста были проблемы с результативностью в начале сезона, но он смог наладить игру и сейчас отличился в восьмом матче подряд. Как ему удалось преодолеть полосу неудач и побьет ли он вечный рекорд Уэйна Гретцки — в материале NEWS.ru.

Как прошел матч принципиальных соперников

«Нью-Джерси» и «Вашингтон» являются принципиальными соперниками за выход в плей-офф чемпионата — последний их матч носил статус игры за четыре очка, победитель открывал себе путь к будущей борьбе за Кубок Стэнли. Хозяева встречи — хоккеисты «Вашингтона» — решили обозначить свое преимущество в начале игры. На первой же минуте матча Коннор Макмайкл забил в ворота «Нью-Джерси». Далее соперники сумели сравнять счет благодаря прострелу Александера Хольца.

Но в решающий момент две шайбы и голевая передача Александра Овечкина склонили чашу весов в пользу «Вашингтона» и принесли команде очень важную победу. Теперь клуб россиянина имеет хорошие шансы выйти в плей-офф.

К каким рекордам близится Овечкин

Овечкин был признан третьей звездой дня в НХЛ — первые два места достались его одноклубникам Коннору Макмайклу и Чарли Линдгрену.

После дубля в матче против «Нью-Джерси» у Овечкина стало 16 голов в сезоне — Александр забивал в последних восьми матчах из девяти. Российский форвард имеет все шансы побить рекорд великого Уэйна Гретцки. Сейчас на счету Овечкина 838 забитых шайб в НХЛ. Отставание от канадца сокращено всего до 56. Александру уже 38, но он снова заиграл результативно, и побить рекорд представляется вполне возможным. Особенно если учесть, что у Александра после этого сезона еще два года контракта с «Вашингтоном».

Фото: John Woods/Keystone Press Agency/Global Look Press Александр Овечкин

Кроме этого, Овечкин вышел на третье место в НХЛ по заброшенным шайбам на своей площадке — у него 412 голов. По этому показателю Александр обошел легендарного Яромира Ягра и уступает теперь только Горди Хоу и тому же Гретцки. У канадца 492 забитые шайбы в домашних матчах.

Что мешало россиянину побить рекорды раньше

Овечкин мог побить рекорд Гретцки еще несколько лет назад — помешало сразу несколько обстоятельств. Александр родился 17 сентября 1985 года, и по правилам драфта (перехода игроков) НХЛ он не мог присоединиться к «Вашингтону» в 2004 году, когда клуб этого хотел, из-за возрастных ограничений. Переход состоялся двумя годами позже.

А в 2012 году, когда россиянин уже на протяжении шести лет играл в НХЛ, произошел еще один конфликт между руководством лиги и игроками — Овечкин вынужден был целый сезон выступать за московское «Динамо».

В 2020 и 2021 годах хоккеист пропустил матчи уже по причине пандемии коронавируса. При этом Александр почти не терял в результативности: в самый худший сезон, в 2021 году, он забросил 26 шайб.

Как складывалось для Овечкина начало сезона

До декабря сезон-2023/24 складывался для Александра неудачно. Он даже установил личный антирекорд по длительности безголевой серии. В 2017-м году она составляла 10 матчей, а в текущем сезоне — 14. В декабре Овечкину удалось вернуться к былой результативности. Александр в интервью «Спорт-Экспрессу» отмечал, что количество голов и побед зависит не только от него, но и от партнеров по команде и других факторов.

Фото: John McCreary/Icon Sportswire via Global Look Press Александр Овечкин

«Думаю, это от всего зависит, от многих разных факторов. От меня самого, моих партнеров по звену, по команде. Может, иногда я делаю лишние движения, предпочитаю отдать пас, когда надо бросать. Нужно смотреть, разбираться во всем этом, но рецепт исправлять ситуацию один — выходить и играть!» — отмечал Овечкин.

Что говорят о результативности Овечкина в России

Экс главный тренер сборной России по хоккею Владимир Крикунов в беседе с корреспондентом NEWS.ru заявил об уверенности, что Александру по силам побить рекорд Уэйна Гретцки. Специалист считает, что ранее в сезоне у Овечкина был некритичный спад, но хоккеисту удалось преодолеть его.

«У Овечкина была хорошая форма и раньше, просто он отдавал пасы, а не забивал, а сейчас начал забрасывать шайбы. Возможно, у него был определенный спад, но он набрал форму и справился. Но я могу только рассуждать, так как не нахожусь внутри команды», — сказал Крикунов.

Крикунов также считает, что дня, когда Овечкин превзойдет Гретцки и станет самым результативным игроком в истории мирового хоккея, ждет вся Россия.

«Всем россиянам хотелось бы, чтобы Саша был на первом месте. Я думаю, ему ничего не может помешать добиться рекорда Гретцки. Вся Россия за него болеет в этом плане. Он должен постараться», — добавил тренер.

Овечкин хотел бы сыграть на Олимпиаде в Милане

На прошлой неделе НХЛ объявила, что отпустит игроков на Олимпийские игры 2026 и 2030 годов. Российские игроки сейчас не допущены к Олимпиаде в Милане в командных соревнованиях, поэтому Овечкин на данный момент не имеет возможности сыграть в Италии. Но если ситуация поменяется, то форвард не против там поучаствовать. Александр, правда, говорит об этом с осторожностью — сначала в Милан окончательно должны попасть и игроки НХЛ, и сборная России должна туда отобраться. Нужно будет и подходить по игре российской команде, и ладить с главным тренером сборной.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Александр Овечкин

«Туда сначала надо попасть не только нашей сборной, но и вообще игрокам НХЛ. В прошлый раз тоже говорили, что поедем, а потом получилось по-другому. Поэтому не удивлюсь, если снова все переиграют и скажут, что игроки НХЛ не поедут на Олимпиаду. Поживем — увидим. <...> Опять же, даже если все обстоятельства сложатся в нашу пользу, мне тоже еще надо будет туда попасть. Подходить под систему тренера, быть здоровым, избежать травм, в конце концов. Пока рано загадывать», — рассказал Овечкин.

На данный момент Олимпиада остается единственным крупным турниром, который Овечкин еще не выигрывал: он был обладателем Кубка Стэнли и чемпионом мира. Милан-2026, если туда допустят российскую сборную, станет последним шансом для Ови закрыть этот гештальт и еще прочнее закрепиться в статусе одного из величайших хоккеистов в истории.

Читайте также:

«Набрал форму»: экс-тренер сборной РФ по хоккею о результатах Овечкина

Овечкин на шаг приблизился к рекорду Гретцки в НХЛ

«Жесткий процесс»: почему у Тутберидзе не получается работать с мальчиками

Головин, Овечкин и возможные олимпийцы: за кого из россиян болеть в 2024-м

Олимпийский чемпион объяснил низкую результативность Овечкина