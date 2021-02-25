Овечкин вошёл в топ-100 лучших ассистентов в истории НХЛ

https://static.news.ru/photo/be46dc26-7806-11eb-b3b4-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Минувшей ночью в матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» на своём льду победил «Питтсбург» 5:2. В составе хозяев результативной передачей отметился капитан Александр Овечкин, что позволило ему установить очередное достижение.

Этот голевой пас стал для него 582-м в регулярных чемпионатах НХЛ за карьеру. Таким образом, он занял единоличное 100-е место в списке лучших ассистентов в истории лиги. Он является 11-м действующим игроком в том списке. Помимо него, это также Джо Торнтон (1095 ассистов), Сидни Кросби (811), Никлас Бекстрём (699), Райан Гецлаф (697), Евгений Малкин (667), Патрик Кейн (654), Анже Копитар (634), Патрик Марло (629), Джейсон Спецца (606) и Эрик Стаал (589). Лидирует в этом рейтинге, как и во многих других, легендарный Уэйн Гретцки, за карьеру сделавший 1963 передачи в играх «регулярки».

Возвращаясь к матчу с «Питтсбургом», отметим, что это была уже шестая игра против «пингвинов» для «Вашингтона» в календарном году, и вторая победа. Счёт на 11-й минуте открыл Никлас Бекстрём, а остальные шесть шайб были заброшены уже в заключительной 20-минутке.

Сначала Ти Джей Оши упрочил преимущество хозяев, но затем в течение трёх минут Брэндон Танев и Джейк Гюнцель восстановили равновесие. Вновь вывел «Кэпс» вперёд Том Уилсон, которому как раз и ассистировал Овечкин. Уступая, на последних минутах тренерский штаб «Питтсбурга» снял с игры вратаря, за что гости и поплатились: ещё по шайбе Карл Хагелин и Ларс Эллер отправили в пустые ворота.

После этой игры «Вашингтон» идёт на втором месте в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 24 очка. «Питтсбург» находится на пятой строчке с отставанием в три балла.

Ранее NEWS.ru рассказывал о предыдущей встрече этих команд, которая состоялась в среду, 24 февраля. Тогда «Питтсбург» выиграл 3:2, одна из шайб была заброшена в большинстве после удаления Овечкина, её автором стал Евгений Малкин.