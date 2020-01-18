https://static.news.ru/photo/7819bd36-3a2c-11ea-9715-fa163e074e61_660.jpg Александр Овечкин Фото: Randy Litzinger/Icon Sportswire/Global Look Press

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин 18 января вошёл в десятку лучших снайперов в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Овечкин поразил ворота «Нью-Йорк Айлендерс», забив свой 690-й гол в Северной Америке. 34-летний капитан «Вашингтона» сравнялся по числу заброшенных шайб с легендарным канадским форвардом Марио Лемье.

Александр Овечкин начал профессиональную карьеру в 2001 году в московском «Динамо». В 2005-м перешёл в «Вашингтон», вместе с которым в 2018 году впервые в истории клуба выиграл Кубок Стэнли.

Как сообщал NEWS.ru, 17 января в матче с «Нью-Джерси» Овечкин установил уникальный рекорд НХЛ: не меняя клуб, забил более 30 шайб в 15 сезонах подряд.