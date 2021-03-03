Овечкин в матче НХЛ ударил соперника клюшкой в пах

https://static.news.ru/photo/eb3d0f10-7cb7-11eb-b4e0-96000091f725_660.jpg Фото: Кадр из видео/ConorRyan_93/twitter.com

Российский хоккеист, капитан команды Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в матче против «Бостон Брюинз» ударил форварда соперников Трента Фредерика клюшкой в пах. Не вполне джентельменский приём был исполнен спортсменом в финале потасовки, которая началась с подножки и столкновения с бортом.

Матч проходил в Бостоне. Игра закончилась со счётом 2:1 в пользу столичной команды.

Конфликт между Овечкиным и Фредериком произошёл в третьем периоде. Сначала американец поставил россиянину подножку, после чего тот врезался в борт. Затем между спортсменами началась потасовка. Фредерик схватил Овечкина за свитер и всем свои видом показал, что готов к драке. Хоккеист на эту провокацию решил не реагировать. Описанные события попали на видео, которое на своей странице в Twitter опубликовал журналист Конор Райан.

Trent Frederic tried to fight Alex Ovechkin. pic.twitter.com/FjoReiGzMR — Conor Ryan (@ConorRyan_93) March 4, 2021

За кадром осталось то, что произошло секундами позже. Овечкин, прокатываясь мимо оппонента, ударил того клюшкой в пах. В результате потасовки оба хоккеиста были удалены на две минуты.

Как ранее передавал NEWS.ru, в ночь на 26 февраля в матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» на своём льду победил «Питтсбург» 5:2. В составе хозяев результативной передачей отметился капитан Александр Овечкин, что позволило ему установить очередное достижение.

Этот голевой пас стал для него 582-м в регулярных чемпионатах НХЛ за карьеру. Таким образом, он занял единоличное 100-е место в списке лучших ассистентов в истории лиги.