Овечкин утешился заброшенной шайбой в проигранном «Бостону» матче плей-офф

https://static.news.ru/photo/31f9c836-baa6-11eb-a021-96000091f725_660.jpgАлександр Овечкин Фото: David Hahn/Icon Sportswire/imago sportfotodienst/Global Look Press
Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился результативным действием и в четвёртом матче плей-офф против «Бостона». Однако заброшенная россиянином на 45-й минуте шайба не помогла столичной команде в гостевом матче — поражение со счётом 1:4.
Теперь «Бостон» ведёт в серии до четырёх побед со счётом 3-1. У Овечкина в этом розыгрыше плей-офф стало 4 очка (2 шайбы + 2 передачи). Россиянин набрал 71 очко в плей-офф НХЛ. По этому показателю он поднялся на 16-е место в истории лиги, которое делит с Брайаном Троттье.
Пятая игра «Вашингтона» и «Бостона» пройдёт 24 мая, начало — 02:00 мск.
Ранее стало известно, что «Вашингтон Кэпиталз» проиграл в гостях «Бостону» третий матч плей-офф со счётом 2:3. При этом у капитана «Вашингтона» Александра Овечкина был повод для радости. Он открыл счёт в поединке на 29-й минуте. Это был его первый гол в нынешнем плей-офф и 800-й в заокеанской карьере.
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