Овечкин утешился заброшенной шайбой в проигранном «Бостону» матче плей-офф

Фото: David Hahn/Icon Sportswire/imago sportfotodienst/Global Look Press

Теперь «Бостон» ведёт в серии до четырёх побед со счётом 3-1. У Овечкина в этом розыгрыше плей-офф стало 4 очка (2 шайбы + 2 передачи). Россиянин набрал 71 очко в плей-офф НХЛ. По этому показателю он поднялся на 16-е место в истории лиги, которое делит с Брайаном Троттье.