Овечкин утешился заброшенной шайбой в проигранном «Бостону» матче плей-офф

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Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников объяснил, благодаря чему сборная России обыграла чехов в первом матче чемпионата мира со счётом 4:3 (1:1, 1:1, 2:1). В интервью NEWS.ru он оценил игру национальной команды и назвал тех, кто должен покинуть ЧМ.

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников объяснил, благодаря чему сборная России обыграла чехов в первом матче чемпионата мира со счётом 4:3 (1:1, 1:1, 2:1). В интервью NEWS.ru он оценил...