Овечкин устроил потасовку в матче с «Коламбусом» в НХЛ

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин устроил потасовку во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Коламбус Блю Джекетс». Он начал драку после того, как в его одноклубника Евгения Кузнецова жёстко въехал защитник «Коламбуса» Эндрю Пик. Судьи быстро разняли хоккеистов.

Инцидент произошёл в начале второго периода. Увидев, что нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов оказался на люду после столкновения с Эндрю Пиком, Овечкин бросился выяснять отношения с обидчиком своего одноклубника. Затем Александр сцепился с Заком Веренски.

Матч завершился победой «Коламбус Блю Джекетс» со счётом 5:4. Овечкин отметился голевой передачей, а Кузнецов — голом.

В данный момент «Вашингтон» занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 59 очков. «Коламбус», в свою очередь, находится на десятом месте на Востоке, с 41 очком в активе.

Ранее сообщалось, что Континентальная хоккейная лига (КХЛ) объявила о решении не проводить оставшиеся игры регулярного чемпионата. В качестве причин такого шага названы пандемия коронавируса и риск заражения игроков в матчах.