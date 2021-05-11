Овечкин установил личный антирекорд в НХЛ

https://static.news.ru/photo/33d42928-b301-11eb-b217-96000091f725_660.jpg Александр Овечкин Фото: John McCreary/Icon Sportswire/Global Look Press

Российский хоккеист Александр Овечкин, выступающий за клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз», установил личный антирекорд в чемпионате. Об этом сообщается на сайте лиги.

Впервые за 16-летнюю карьеру в НХЛ россиянин забросил меньше 30 шайб за регулярный чемпионат. В 45 играх сезона на его счету 24 гола. Из-за травм 35-летний хоккеист пропустил 11 матчей чемпионата.

Его предыдущий антирекорд (32 гола) был установлен в сезоне-2010/11, когда он провёл 79 матчей, спустя два года он повторил его в укороченном сезоне-2012/13, состоявшем из 48 игр.

Ранее Овечкин объяснил, почему стал инвестором женского футбольного клуба «Вашингтон Спирит».