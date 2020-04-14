Овечкин стал лучшим игроком НХЛ в своём возрасте

https://static.news.ru/photo/e9ca3da2-7e1f-11ea-be33-fa163e074e61_660.jpg Александр Овечкин Фото: Rich Graessle/Icon Sportswire/Global Look Press

Издание Sportsnet составило рейтинг лучших возрастных игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Среди 34-летних список возглавил российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин. Лучшим среди 35-летних стал защитник «Миннесоты Уайлд» Райан Суттер. Ведущим игроком среди 36-летних назван защитник «Калгари Флэймз» Марк Джиордано. И, наконец, среди 37-летний — вратарь «Нэшвилл Предаторз» Пекка Ринне.

В текущем сезоне НХЛ россиянин сыграл за «Вашингтон» 68 матчей. В его активе 67 очков (48 заброшенных шайб и 19 результативных передач).

На данный момент регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги приостановлен из-за пандемии коронавируса. По данным на 14 апреля, инфекцией заразились более 1,9 млн, среди которых более 119 тысяч умерли, более 450 тысяч выздоровели.

Девять россиян вошли в списокхудших спортсменов в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) под своими игровыми номерами, ранее писал NEWS.ru.