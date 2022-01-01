Овечкин сократил отставание от лучшего снайпера НХЛ до 88 шайб Овечкин сделал хет-трик в матче с «Монреалем» и сократил отставание от Гретцки до 88 шайб

Фото: Danny Murphy/Icon Sportswire via

Александр Овечкин

Российский нападающий клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в игре с «Монреаль Канадиенс» оформил хет-трик и сократил отставание от канадца Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в чемпионатах до 88 шайб. Об этом сообщает РИА Новости.

Встреча прошла в столице США и завершилась победой хозяев с разгромным счетом 9:2. Помимо Овечкина, в составе «Вашингтона» шайбы забросили Эрик Густафссон, Гарнет Хэтэуэй, Ник Дауд, Дилан Строум, Маркус Юхансон и Энтони Манта. У гостей два гола на счету Коула Кофилда.

В настоящее время Овечкин занимает второе место в рейтинге лучших снайперов в истории НХЛ, доведя общее число своих голов до 806.

Рекордсменом лиги является Уэйн Гретцки. На счету канадца 894 гола в 1487 матчах.

Ранее Александр Овечкин установил новый рекорд НХЛ по количеству заброшенных шайб за один клуб. В игре регулярного чемпионата против «Аризоны Койотис» россиянин забросил 787-ю шайбу в 1287-й игре за «Вашингтон». Только его цвета он защищает в НХЛ с 2005 года. Прежний рекорд НХЛ по голам за один клуб принадлежал Горди Хоу, завершившим выступления за «Детройт» в 1971 году.