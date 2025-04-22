Овечкин впервые забил в овертайме в матче плей-офф НХЛ Овечкин забросил 971-ю шайбу с учетом плей-офф

Фото: Gerry Angus/Icon Sportswire/Global Look Press

Александр Овечкин

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин набрал три очка в игре с «Монреалем» и впервые забросил шайбу в овертайме в матче плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Форвард забросил 970 и 971-ю шайбу в лиге с учетом игр на вылет. До легендарного канадца Уэйна Гретцки осталось 45 голов.

Встреча завершилась победой «Вашингтона» со счетом 3:2. Благодаря этому результату форвард «Вашингтон Кэпиталз» вышел на 14-е место среди лучших снайперов в истории плей-офф НХЛ, разделяя его с Дино Сиссарелли. Абсолютным рекордсменом НХЛ по количеству голов в матчах за Кубок Стэнли остается канадец Уэйн Гретцки, на счету которого 122 заброшенные шайбы в 208 играх.

Ранее Овечкин заявил, что пять игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в будущем смогут побить его рекорд по числу заброшенных шайб. По мнению спортсмена, самыми перспективными игроками в лиге остаются Никита Кучеров, Леон Драйзайтль, Натан Маккиннон, Коннор Макдэвид и Остон Мэттьюс.

Также хоккеист подчеркивал, что был бы горд поучаствовать в зимней Олимпиаде в составе сборной России. По его мнению, для любого спортсмена является честью возможность представлять свою Родину на международных соревнованиях. Однако, подчеркнул Овечкин, такими вопросами занимаются в Международном олимпийском комитете, а от самих хоккеистов ничего не зависит.