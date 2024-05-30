Овечкин сделал выбор между Кубком Стэнли и снайперским рекордом НХЛ Хоккеист Овечкин заявил, что предпочел бы выиграть еще один Кубок Стэнли

Фото: Danny Murphy/Icon Sportswire /Global Look Press

Александр Овечкин

Капитан клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в эфире YouTube-шоу «Это хоккей, брат» признался, что предпочел бы выиграть еще один Кубок Стэнли. Выбор стоял между победой и преодолением снайперского рекорда Уэйна Гретцки.

Но лучше бы и то, и другое, — добавил Овечкин.

Хоккеист в 2018 году завоевал Кубок Стэнли, играя за «Вашингтон». Овечкин выступает за этот клуб в течение всей своей карьеры в Северной Америке.

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» идет на втором месте в списке лучших снайперов в истории НХЛ. За свою карьеру 38-летний россиянин забил 853 шайбы в регулярных чемпионатах. Рекордсмен Уэйн Гретцки в свою очередь может похвастаться 894 шайбами.

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников ранее заявил, что клуб «Вашингтон Кэпиталз» может сыграть на эмоциях и далеко продвинуться в плей-офф чемпионата НХЛ. Спортсмен выделил в команде Александра Овечкина и Ти Джея Оши. По мнению чемпиона, «Вашингтон» не разочарован выходом в плей-офф с восьмого места. Хоккеист напомнил, что есть много примеров, когда команда с такой позиции добиралась до финала.