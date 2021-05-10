Овечкин рассказал, почему инвестирует в американский женский футбол

https://static.news.ru/photo/d66dbd72-b1a6-11eb-a2c9-96000091f725_660.jpg Александр Овечкин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин объяснил, почему стал инвестором женского футбольного клуба «Вашингтон Спирит». Его слова приводит официальный сайт команды.

Я очень рад помочь развитию женского футбола в Вашингтоне. Я большой фанат футбола, мне не терпится посетить игры и тренировки «Спирит» и помочь продвинуть этих великих игроков! — признался Овечкин.

9 мая стало известно, что российский хоккеист вложил собственные финансовые средства в коллектив, выступающий в Национальной женской футбольной лиге США (NWSL).

В текущем сезоне НХЛ Овечкин сыграл 44 матча регулярного чемпионата. В активе форварда 42 очка (24 гола и 18 результативных передач).

Ранее сообщалось, что капитан клуба Национальной хоккейной лиги «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби обогнал Овечкина в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ. Канадский нападающий набрал три очка, забросив две шайбы и совершив одну результативную передачу в матче регулярного чемпионата против «Филадельфии».