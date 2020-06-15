Овечкин рассказал о возможном участии в Олимпиаде-2022

Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил, что ему тяжело что-то говорить об участии в Олимпийских играх — 2022.
Сейчас вообще тяжело что-либо говорить по поводу Олимпиады, потому что мы не знаем, что будет в следующем сезоне. Вообще будет ли он [сезон] или нет, — сказал Овечкин в прямом Instagram-эфире с телеведущей Юлией Бордовских.
Овечкин добавил, что расписание в НХЛ поменялось кардинально, и возможно, в следующем сезоне будут играть без выходных, пять игр в неделю.
На Олимпиаде 2018 года хоккеисты из НХЛ не принимали участие в турнире. Несмотря на это, сборная России, выступавшая без флага и гимна из-за санкций, сумела выиграть золотые медали.
Ранее российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал, что изменилось в его жизни после переезда в США. По его словам, в Вашингтоне ему не хватает русской культуры и менталитета, писал NEWS.ru.